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Otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Konya
Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 15:29

Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Berke KaÄŸan Bal (14), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti..

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Kaza, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ Mehmet Akif Mahallesi Alparslan TÃ¼rkeÅŸ Caddesinde meydana geldi. Emrah Y.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 42 LK 184 plakalÄ± otomobil, Berke KaÄŸan Bal'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bisiklete Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle yere savrulan Berke KaÄŸan, yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Berke KaÄŸan, bugÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emrah Y. hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

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Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Konya

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