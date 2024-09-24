Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ Mehmet Akif Mahallesi Alparslan TÃ¼rkeÅŸ Caddesinde meydana geldi. Emrah Y.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 42 LK 184 plakalÄ± otomobil, Berke KaÄŸan Bal'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bisiklete Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle yere savrulan Berke KaÄŸan, yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Berke KaÄŸan, bugÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emrah Y. hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
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