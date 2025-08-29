×
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Fatma, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Fatma Yener#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 13:00

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Yener (12), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ağustos'ta Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Yener'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fatma Yener, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yener'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan sürücü aranırken, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

