Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi

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Kaza, geçen pazar günü akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çelfiş yönetimindeki 34 FJE 121 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilemeyen kişinin Eylem Tavşan olduğu belirlendi.

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Gebze'de yalnız yaşayan Eylem Tavşan’ın kazadan önce başka bir araçtan inerek karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Eylem Tavşan’ın cenazesi, dün İstanbul Sultangazi'de Gazi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tokat’ın Zile ilçesi Kervansaray köyünde toprağa verildi. Polis, Eylem Tavşan’ın indiği araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.