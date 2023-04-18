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Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi

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#Eylem Tavşan#Gebze#Kocaeli
Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 14:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önceki akşam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilemeyen kadının Eylem Tavşan (30) olduğu belirlendi. Eylem Tavşan'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

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Kaza, geçen pazar günü akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çelfiş yönetimindeki 34 FJE 121 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi

Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilemeyen kişinin Eylem Tavşan olduğu belirlendi.

Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi

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Gebze'de yalnız yaşayan Eylem Tavşan’ın kazadan önce başka bir araçtan inerek karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Eylem Tavşan’ın cenazesi, dün İstanbul Sultangazi'de Gazi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tokat’ın Zile ilçesi Kervansaray köyünde toprağa verildi. Polis, Eylem Tavşan’ın indiği araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Otomobilin çarpmasıyla ölen kadın Eylem olduğu belirlendi

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#Eylem Tavşan#Gebze#Kocaeli

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