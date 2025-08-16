Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski vekil toprağa verildi

×
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24'üncü Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı. Evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ESKİ VEKİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ali Boğa'nın bugün öğle vakti Karaçulha Çalıca Merkez Camisi'ndeki cenazesine ailesinin yanı sıra AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ali Boğa, Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Veli Karaçay ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

