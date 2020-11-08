Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ileÿSinan Kaya’nın kullandığıÿplakasız motosikletÿçarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarparak, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kalp masajı yaparak, hayata döndürdüğü Sinan Kaya, ambulanslaÿSiverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayanın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken,ÿotomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.