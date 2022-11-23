Otomobilin çaptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kaza, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, anne ve kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

5 YAŞINDAKİ ELEYSA KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.