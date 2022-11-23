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Otomobilin çaptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Elazığ#Trafik Kazası#KAZA
Otomobilin çaptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:39

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çaptı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, anne ve kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobilin çaptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

5 YAŞINDAKİ ELEYSA KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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#Elazığ#Trafik Kazası#KAZA

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