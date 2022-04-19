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Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı

#Osmaniye#Otomobil#Uyuşturucu
Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de, polisin şüpheyle durdurarak arama yaptığı otomobilin benzin deposunda, pet şişeler içinde 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan risk analizi ve değerlendirmeler sonucu çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Uygulama noktasında durdurulan otomobil içindeki 3 şüphelinin durumundan şüphelenen ekipler, araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile detaylı arama yaptı. Narkotik köpeğinin arka koltuğa tepki vermesi üzerine yerinden söküldü.

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Koltuğun altında bulunan benzin deposuna konulan pet şişeler içinden 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Onur Ç. (28), Erhan A. (31) ve B.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Ç. ve Erhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Osmaniye#Otomobil#Uyuşturucu

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