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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Otomobilin bagajında 16 kilo 328 gram esrar ele geçirildi

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Otomobilin bagajında 16 kilo 328 gram esrar ele geçirildi
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ADANA’da, uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında, 16 kilo 328 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında önlem alan polis ekipleri, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilin bagajında, çuval içerisinde 11 kilo 800 gram esrar ve 4 kilo 528 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet A. (26), Mehmet A. (55) ve Ethem El Nasr (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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