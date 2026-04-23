×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi

Güncelleme Tarihi:

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 17:12

Batman'da bisikletiyle ilerleyen Y.G. (14), kendisine çarpan otomobilin altında kalarak 10 metre sürüklendi. Kaza kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Y.G. isimli erkek çocuğu, bisikletiyle ilerlediği sırada M.T. (29) isimli kadının kullandığı otomobil çarptı. Kazada Y.G., yaklaşık 10 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Y.G., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.T. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bisikletle ilerleyen çocuğa çarptığı, ardından altına alarak sürüklediği, durumu görenlerin de panikle o yöne doğru koştukları görüldü. 

BAKMADAN GEÇME!