KÃ¶rfez GÃ¼ney Mahallesi TuÄŸrul Caddesi'nde 26 EylÃ¼l gecesi meydana gelen kazada, kontrolden Ã§Ä±karak aÄŸaca Ã§arpan Fethi Bayraktar idaresindeki 41 H 7847 plakalÄ± otomobilin kaza anÄ± sokaktaki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde hÄ±zla gelen otomobilin kontrolden Ã§Ä±karak kaldÄ±rÄ±mda bulunan aÄŸaca Ã§arptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. O sÄ±rada kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen 2 genÃ§ Ã¶lÃ¼mden saniyelerle kurtuldu. Kazada otomobil iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Fethi Bayraktar ve yanÄ±ndaki AyÅŸe A., itfaiye tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yaralanan 2 kiÅŸi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.