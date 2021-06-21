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Gündem
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Otomobili uçuruma yuvarlandı! Ertesi gün fark edilip çıkarıldı

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Otomobili uçuruma yuvarlandı! Ertesi gün fark edilip çıkarıldı

Şanlıurfa'da Dilara Köseoğlu’nun (22) kullandığı otomobil, cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çıkamayan Köseoğlu, pazar günü öğle saatlerinde arazisine giden çiftçinin görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu’nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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  • Şanlıurfada mucize kurtuluş
  • Şanlıurfada mucize kurtuluş
  • Şanlıurfada mucize kurtuluş
  • Şanlıurfada mucize kurtuluş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Halfeti ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Halfeti’ye gezmeye giden Dilara Köseoğlu’nun kullandığı 63 ACR 618 plakalı otomobil, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve takla atarak uçuruma yuvarlandı. Köseoğlu, ters dönen otomobilinde sıkıştı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen Dilara Köseoğlu’nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti.

Otomobili uçuruma yuvarlandı Ertesi gün fark edilip çıkarıldı

Otomobilin yanına giden ve yaralı sürücüyü fark eden çiftçi, telefonla durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Köseoğlu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobili uçuruma yuvarlandı Ertesi gün fark edilip çıkarıldı

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