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Otomobili kaldırıp Şeyma'yı kurtardılar, durumu ağır

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#Adana#Çukurova#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 09:43

Adana'da okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma K. (12), kendisine çarpan otomobilin altında sıkıştı. Çevredekiler otomobili kaldırıp Şeyma K.'yi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Şeyma K.'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken Perihan Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobili kaldırıp Şeymayı kurtardılar, durumu ağır
Şeyma K. otomobilin altında sıkıştı. Kazayı görenler kısa sürede otomobilin etrafında toplandı. Elleriyle otomobili kaldıran çevredekiler, Şeyma'yı sıkıştığı yerden kurtardı.

İhbar üzerine Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Otomobili kaldırıp Şeymayı kurtardılar, durumu ağır
Hastanede tedavisi süren Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Perihan Y., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Çukurova#Kaza

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