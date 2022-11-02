Otomobili kaldırıp Şeyma'yı kurtardılar, durumu ağır

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Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Şeyma K.'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken Perihan Y. yönetimindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.