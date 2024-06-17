Otomobili geri vitese aldı, araca çarpıp kaldırıma çıktı... Kaldırımdaki kişi kıl payı kurtuldu

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Olay, 15 Haziran Cumartesi günü Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Kadın kuaföründen çıkan sürücü, hareket etmeye hazırlanırken aracını geri vitese aldı.

Hızla hareket eden sürücü önce arkada park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç ise kaldırımda kenarında yine park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Ardından sola manevra yapan sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Bu sırada kaldırımda bekleyen 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sırasında çevrede bulunanlar vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. 3 aracın hasar gördüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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