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Otomobili geri vitese aldı, araca çarpıp kaldırıma çıktı... Kaldırımdaki kişi kıl payı kurtuldu

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#İstanbul#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 16:11

Sultangazi’de aracını geri vitese alan sürücü hızla hareket etti. Bu sırada kaldırımda bekleyen 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Haziran Cumartesi günü Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Kadın kuaföründen çıkan sürücü, hareket etmeye hazırlanırken aracını geri vitese aldı.

Otomobili geri vitese aldı, araca çarpıp kaldırıma çıktı... Kaldırımdaki kişi kıl payı kurtuldu

Hızla hareket eden sürücü önce arkada park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç ise kaldırımda kenarında yine park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Otomobili geri vitese aldı, araca çarpıp kaldırıma çıktı... Kaldırımdaki kişi kıl payı kurtuldu

Ardından sola manevra yapan sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Bu sırada kaldırımda bekleyen 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sırasında çevrede bulunanlar vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. 3 aracın hasar gördüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otomobili geri vitese aldı, araca çarpıp kaldırıma çıktı... Kaldırımdaki kişi kıl payı kurtuldu

 

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#İstanbul#Trafik Kazası#Kaza

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