Otomobili çalıp parçaladı! 'Kendi otomobilim zannettim' dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Ermenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskovada buluşuyorErmenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskova'da buluşuyor#Türkiye
Galatasarayda soruşturma iddiası Floryada enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalarGalatasaray'da soruşturma iddiası! "Florya'da enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalar"#Galatasaray
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Piyasalarda GLMR çılgınlığı Bitcoinde neler oluyor İşte Dogecoini yükselten sebepPiyasalarda GLMR çılgınlığı! Bitcoin'de neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebep#Kripto Para
Elazığ, Enesi konuşuyor Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...Elazığ, Enes'i konuşuyor! Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...#Enes Kara
Altın fiyatlarında önemli hareket Fed beklentisi boşa mı çıktıAltın fiyatlarında önemli hareket! Fed beklentisi boşa mı çıktı?#Altın
Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mıCumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı?#HDP
Fenerbahçe maçında o anlar Salih Uçan detayı... Hepsi geçer...Fenerbahçe maçında o anlar! Salih Uçan detayı... "Hepsi geçer..."#Ahmet Çalık
Elçin Sangu’ya tazminat şoku Elçin Sangu’ya tazminat şoku#Elçin Sangu
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur#TBMM
Zorunlu PCR ve karantina kararları neden değişti Uzmanlar yanıtladıZorunlu PCR ve karantina kararları neden değişti? Uzmanlar yanıtladı#PCR
Covid sonrası kahvaltı keyfiCovid sonrası kahvaltı keyfi#Sinem Kobal
HABERLERGündem Haberleri

Otomobili çalıp parçaladı! 'Kendi otomobilim zannettim' dedi

#Adana#Seyhan#Otomobil Hırsızlığı
Otomobili çalıp parçaladı Kendi otomobilim zannettim dedi

Adana’da çaldığı otomobilin parçalarının aracına takmaya giderken arkadaşıyla yakalanıp tutuklanan zanlının “Kendi otomobilim zannettim” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32), H.K.’nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şahıslar, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.’nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Doğan’ın aracı arkadaşı Yıldız’ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan’ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izlemesinin ardından şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takip sonucu yakalandı. Yıldız’ın barakasında yapılan aramalarda, otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan’ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumuBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! Haberi görüntüle

"KENDİ ARACIM ZANNETİM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, “Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum” dedi.

Erdal Yıldız ise ifadesinde, “Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali’nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali’ye çay götürdüm, yardım etmedim” diye konuştu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Zorunlu PCR ve karantina kararları neden değiştiZorunlu PCR ve karantina kararları neden değiştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Otomobil Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal