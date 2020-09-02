Otomobili bu halde bulundu, kendisinden iz yok

Söke'deki cezaevinde infaz katibi olarak görevli, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan, yıllık izinde Didim'e tatile gitti. Arslan, pazar günü Söke'deki evine dönmek için aracıyla yola çıktı ancak evine dönmeyince yakınları meraklandı. Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Didim- Söke arasındaki mobese kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Arslan'ın otomobilini son olarak Balat Mahallesi yakınlarında tespit etti. AFAD ekiplerinin de katılımıyla aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Dün saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arslan'a ait otomobil sulama kanalında bulundu. Otomobil sulama kanalından vinçle çıkarıldı, ancak araçta Arslan'ın olmadığı görüldü. Arslan'ın kanalda olma ihtimaline karşın arama çalışmaları için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) istendi. Bölgeye gelen dalgıçlar sazlık alandaki sulama kanalında Arslan'ı aramaya başladı.