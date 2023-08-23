Otomobili arızalanan sürücünün feci ölümü... Emniyet şeridinde kamyonet çarptı

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Kaza, Aksaray - Ankara karayolu 25. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden 06 DY 3787 plakalı otomobiliyle seyreden Ahmet Uslu (67) aracını arıza yapması üzerine emniyet şeridine çekti.

Aşağıya inip aracına bakan sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken aynı istikamete seyreden H.Y. (49) idaresindeki 06 KA 2472 plakalı Hyundai marka kamyonet hem otomobile hem de sürücüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve sürücü sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri sürücü Ahmet Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.