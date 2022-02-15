Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı

#Emre Yılmaz#Köpek#Ordu

Ordu'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlteri K.B., otomobilini, antrenör Emre Yılmaz (26) ile gezdirdiği 'Kaptan' adlı köpeğinin üzerine sürdü. Patileri tekerin altında kalan köpek yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp gözaltına alınan İlteri K.B., serbest bırakıldı. Yılmaz, "Rahatlıkla gidebileceği alan varken, otomobilini kasti olarak üzerimize sürdü" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 8 Şubat günü sabah saatlerinde Altınordu ilçesindeki Ordu Gençlik Merkezi'nin önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, merkezin önüne gelip cep telefonuyla binanın fotoğraflarını çeken İlteri K.B., ardından otomobilini gençlik merkezi görevlilerinin sahiplendiği 'Kaptan' adlı Golden cinsi köpeği gezdiren kano antrenörü Emre Yılmaz'ın üzerine sürdü. Yılmaz, son anda kaçarak kurtuldu, patileri otomobilin tekeri altında kalıp yaralanan köpek, tedaviye alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü serbest bırakıldı. Olay anı, gençlik merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı


'KASTİ YAPTI'

Olayla ilgili konuşan Emre Yılmaz, "Bakanlığımızın 'gönüllü pati' adında projesi vardı. Proje kapsamında Ordu Gençlik Merkezi olarak 'Kaptan' adını verdiğimiz Golden cinsi köpeği sahiplendik. Köpeğimizi sabah gezdirmeye çıkarttıktan sonra geri yuvasına götürürken otomobilini üstümüze sürdü. Ben son anda kurtuldum, köpeğimiz aracın altında kaldı. Benim düşüncem kasti yaptığı yönünde. Çünkü rahatlıkla gidebileceği alan varken, aracını üzerimize sürdü. Kaldırıma vurunca durdu. Olaydan sonra polisi aradık. Çünkü bize vurup kaçınca, hiçbir şekilde durmadı. Polis geldi, ifademi verdim. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı


'KÖPEĞİN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR'

Veteriner hekim Burakhan Karaağaç, tedavi ettiği köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Köpeğimiz talihsiz bir kaza geçirmiş. İlk muayenesinde sağ uyluk kemiğinde kırık tespit edildi. Daha sonra ameliyata alındı. Şu anda gözlem altında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Bir süre daha kendisini misafir edeceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Yılmaz#Köpek#Ordu

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron