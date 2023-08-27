×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otomobile kurşun yağmuru! 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Viranşehir#Cinayet
Otomobile kurşun yağmuru 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 15:18

Korkunç olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

 Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Otomobile kurşun yağmuru 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Viranşehir#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!