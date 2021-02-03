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Coşkun MENEK - DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Otomobile kaya parçası düştü! Muhtar yaralandı

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Otomobile kaya parçası düştü! Muhtar yaralandı
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Erzincan’da dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan köy muhtarı yaralandı.

Olay, Erzincan-Kemah kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 VP 2293 plakalı otomobil, Erzincan’dan Kemah ilçesine doğru giderken dağdan kopan kaya parçası otomobilin ön camına çarptı. Kayanın aracın içine girmesiyle yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

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