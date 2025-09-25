×
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

#Eskişehir#Otomobil#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 14:20

Eskişehir'de kavşakta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Gündoğmuş (20), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Kontrolsüz çıkış yaptığı belirtilen Yusuf Gündoğmuş'un kullandığı 26 AIZ 906 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Birol Toksoy idaresindeki 34 HBF 007 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Gündoğmuş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Yusuf Gündoğmuş ile Birol Toksoy, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündoğmuş'un hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (

