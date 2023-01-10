Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otomobile bomba düzeneği yerleştiren sanık: Kumpasa geldim

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Otomobil#Bomba Düzeneği
Otomobile bomba düzeneği yerleştiren sanık: Kumpasa geldim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 17:51

Çorum'da, dini nikahla bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46), 23'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Karadağ, “Hatun Demir bir başka erkekle iletişime geçmiş, ben onu yakaladım. Kumpasa geldim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 7 Ocak 2022’de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına, iddiaya göre, düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar, incelenmek için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül gözaltına alınarak tutuklandı. Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Yuva Köyünde sudan zehirlenerek hayatını kaybetmişti Kanında arsenik çıktıYuva Köyü'nde sudan zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Kanında arsenik çıktıHaberi görüntüle

SAVCI MÜTELASINI VERDİ

Tutuklu sanıklar, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir de katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların ‘bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan tutuklu sanık Kadir Karadağ ise mütalaaya katılmadığını belirterek, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Hatun Demir, bir başka erkekle iletişime geçmiş, ben de onu yakaladım. Buna dair konuşma ve mesaj kayıtlarını sizlere sunacağım. Kumpasa geldim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise detaylı savunma için süre talep etti.

Haberin Devamı

Duruşmada şikayetçi olduğunu söyleyen Hatun Demir de savcının sunduğu mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını belirterek, her 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Otomobil#Bomba Düzeneği

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020