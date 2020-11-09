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Mustafa BAKIRHAN / DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otomobilden yola fırladı

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Otomobilden yola fırladı
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İstanbul Büyükçekmece’de, dün 02.30 sıralarında, Avcılar yönüne giden T.S.’nin kullandığı 10 AT 828 plakalı otomobil, devlet hastanesi önünde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan Anıl Sarı (23), bulunduğu yerden yola fırladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü T.S. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudu bel bölgesinden ikiye ayrılan Anıl Sarı ise feci şekilde can verdi. Polis ekipleri, yolda önlem alırken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Sarı’nın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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