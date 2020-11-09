Otomobilden yola fırladı

Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan Anıl Sarı (23), bulunduğu yerden yola fırladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü T.S. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudu bel bölgesinden ikiye ayrılan Anıl Sarı ise feci şekilde can verdi. Polis ekipleri, yolda önlem alırken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Sarı’nın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.