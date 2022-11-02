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Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı

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#Kocaeli#İzmit#Tabanca
Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:00

İzmit'te seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan B.K. (20) ve E.S. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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İzmit'te B.K. ve E.S., seyir halindeki otomobilin penceresinden etrafa rastgele ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı
Görüntüleri inceleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ateş eden 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. B.K. ve E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı

SERBEST KALDILAR

Adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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#Kocaeli#İzmit#Tabanca

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