Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı

Selda Hatun TAN / İZMİT (Kocaeli) (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:00
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İzmit'te seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan B.K. (20) ve E.S. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
İzmit'te B.K. ve E.S., seyir halindeki otomobilin penceresinden etrafa rastgele ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.
Görüntüleri inceleyen İzmit
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ateş eden 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. B.K. ve E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST KALDILAR
Adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.