Otomobilden rastgele ateş açanlara gözaltı

Haberin Devamı

İzmit'te B.K. ve E.S., seyir halindeki otomobilin penceresinden etrafa rastgele ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri inceleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ateş eden 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. B.K. ve E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.