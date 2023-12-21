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Otomobilden kaçtı motosikletten kurtulamadı: geri adımla kurtulan yaya, motosikletin çarpması ile öldü

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#Edirne#Süleyman Ak#Kaza
Otomobilden kaçtı motosikletten kurtulamadı: geri adımla kurtulan yaya, motosikletin çarpması ile öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 12:32

Edirne'de yolun karşısına geçmek isterken gelen otomobili fark edip, geri adım atan Süleyman Ak'a, aynı yöndeki motosiklet çarptı. Kazada Ak (73) hayatını kaybetti, sürücü S.B. yaralandı.

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Kaza, önceki gün Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Ak, yolun karşısına geçmek için çıktığı sırada bir otomobilin hızla geldiğini görüp, geri adım attı. Bu sırada Ak'a, aynı yönden gelen S.B. yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne; motosikletli S.B. ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ak, yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Süleyman Ak'ın gelen aracı görüp, duraksayarak geri adım attığı, ardından aynı yönden gelen motosikletin Ak'a çarptığı görüldü. Motosikletli S.B. ile Ak'ın kazanın etkisiyle yola savrulma anları da görüntülere yansıdı.

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Otomobilden kaçtı motosikletten kurtulamadı: geri adımla kurtulan yaya, motosikletin çarpması ile öldü

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#Edirne#Süleyman Ak#Kaza

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