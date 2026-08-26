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Öfkeyle kalkıp zararla oturdular: Otomobilden inip bisikletliye saldıranlara ders gibi ceza

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#Rize#Bisikletli#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 16:54

Rize'de bir otomobil sürücüsü ile bisikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Önce araçtan inen yolcu, ardından sürücü bisikletliyi yumrukla darbetti. Saldırganlara toplamda 360 bin lira ceza kesildi.

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Olay, dün saat 17.05 sıralarında merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 AAL 697 plakalı otomobilde bulunan şahıslar ile bir bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslar, bisiklet sürücüsüne saldırdı. O anlar ise bisiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına anbean yansıdı.

Öfkeyle kalkıp zararla oturdular: Otomobilden inip bisikletliye saldıranlara ders gibi ceza

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" suçundan sürücü D.Y.A. ile yolcu A.C.A.'ya 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uyguladı.

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Öfkeyle kalkıp zararla oturdular: Otomobilden inip bisikletliye saldıranlara ders gibi ceza

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öfkeyle kalkıp zararla oturdular: Otomobilden inip bisikletliye saldıranlara ders gibi ceza

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#Rize#Bisikletli#Ceza

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