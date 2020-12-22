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Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

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Otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
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Gaziantep’te bir otomobilden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korutürk Caddesi üzerinde durdurduğu 1 şüpheli şahsın üzerinde yaptığı arama sonucu şüpheli şahsın Dülükbaba Mahallesi'nde bir araçtan çaldığı otomobil teybi ve hırsızlık yaparken kullandığı aletler ele geçirdi. Olay sonrası şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına aldı.
Şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.

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