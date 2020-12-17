Otomobilden havaya ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±, iki eve kurÅŸun isabet etti

HacÄ±kaplanlar Mahallesi, AtatÃ¼rk Caddesi'ndeki bir apartmanÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndaki Mahmut E.'ye ait evin mutfak camÄ±na, 5'inci kattaki Kemal Ã–.'ye ait dairenin ise balkon camÄ±na saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda birer kurÅŸun isabet etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, yoldan geÃ§en otomobilden atÄ±ÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Olay paniÄŸe neden olurken, polis, otomobilin plakasÄ±nÄ±n tespit edilip, ateÅŸ eden kiÅŸi veya kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

'SÄ°LAH Ã‡OCUK OYUNCAÄžI DEÄžÄ°L'

Ä°kinci el eÅŸya satÄ±ÅŸÄ± yapan Ahmet Acar, dÃ¼n sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nda otomobilden havaya ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, "KurÅŸunlar apartmandaki iki daireye isabet etmiÅŸ. Denizli'deki magandalar ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Silah, Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ± deÄŸil. Bu konuda Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. BirÃ§ok kiÅŸinin maganda kurÅŸunu ile yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ancak halen ders alÄ±nmadÄ±. Mahallede bu olay nedeniyle korku yaÅŸandÄ±. Bir Ã§ocuk ya da bir yetiÅŸkine isabet edebilir, can kaybÄ± yaÅŸanabilirdi. KurÅŸunlardan biri bir dairenin mutfaÄŸÄ±na isabet etmiÅŸ. O anda mutfakta birileri olsa belki de can kaybÄ± yaÅŸanacaktÄ±" dedi.

'Ã‡OK BÃœYÃœK KORKU YAÅžADIK'

Mahallede yaÅŸayan KÃ¼bra Nur Kara ise, "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda evde oturuyorduk. Bir anda silah seslerini duyduk. KurÅŸunlar bazÄ± dairelere isabet etmiÅŸ. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k korku yaÅŸadÄ±k" diye konuÅŸtu.

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