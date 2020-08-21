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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı

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Otomobilden havaya ateş açan maganda yakalandı
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çakar taktığı otomobilinden kurusıkı tabancayla havaya ateş açan şüpheli,polis tarafından yakalandı.

Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde çakar takılı beyaz bir otomobilden peş peşe 6 el ateş açıldı. Otomobil sürücüsü, bu sırada kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişinin yanına gelip, 'Mevzu varsa hallederiz gençler' diyerek tabancayı gösterip, uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan video tepki çekerken, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, otomobilinden tabancayla ateş açan kişinin A.G. olduğunu belirledi. A.G., Torbalı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.G.'nin Karabağlar ilçesindeki adresinde yapılan aramada, olayda kullandığı kurusıkı tabanca bulundu.

Emniyete götürülen A.G. hakkında, 'Kasten güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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