Otomobilden Ã§anta hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda jammer kullanÄ±ldÄ± iddiasÄ±

Haberin DevamÄ±

Olay, 19 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸ yerinden Ã§Ä±kan Cem Yavuz, tatlÄ± almak iÃ§in park ettiÄŸi otomobilinden indi. Yavuz'un tatlÄ±cÄ±ya girdiÄŸini gÃ¶ren bir kiÅŸi, otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§arak iÃ§inde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar TÃ¼rk lirasÄ± bulunan Ã§antayÄ± Ã§aldÄ±.

DÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§antanÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Yavuz, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±p gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledi. Polis, ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

"Ã–N KAPIYI AÃ‡IP, Ã‡ANTAYI ALIP UZAKLAÅžIYOR"

Ã‡antasÄ± Ã§alÄ±nan Cem Yavuz, "AkÅŸam, iftar vaktine yakÄ±n tatlÄ± almak iÃ§in bir dÃ¼kkana girdim. SanÄ±rÄ±m sinyal bozucu kullanarak arabayÄ± kilitlememi engellemiÅŸ. Ä°ÅŸim kÄ±sa olduÄŸu iÃ§in dÃ¶nÃ¼p kontrol etmedim. Ben tatlÄ± almaya girdiÄŸimde, eldiven ve maskesini takÄ±p beni gÃ¶zetlemeye baÅŸlÄ±yor. DÄ±ÅŸarÄ±ya bakmadÄ±ÄŸÄ±m bir anÄ± kolluyor. Hemen Ã¶n kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±p, Ã§antayÄ± alÄ±p uzaklaÅŸÄ±yor. Ã‡Ä±ktÄ±ktan sonra Ã§antanÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Ä°Ã§inde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar da TÃ¼rk lirasÄ± vardÄ±" dedi.

Haberin DevamÄ±

Â

JAMMER KULLANDIÄžINI Ä°DDÄ°A ETTÄ°

Otomobilinin kapÄ±sÄ±nÄ± kilitlediÄŸinden emin olduÄŸunu ve ÅŸÃ¼phelinin jammer kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Yavuz, "Anahtara bastÄ±ÄŸÄ±ma eminim. KapÄ± kilitlenmemiÅŸ. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri detaylÄ± izlediÄŸim zama beni daha gelirken gÃ¶zÃ¼ne kestiriyor. Bu sÄ±rada da eli cebinde. Tahmin ediyorum ki sinyal kesici de cebinde. O an basÄ±lÄ± tutuyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KAMERAYA YANSIDI

YaÅŸananlar bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ÅŸÃ¼phelinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tatlÄ±cÄ±ya girmesini beklemesi, harekete geÃ§ip Ã§antayÄ± alarak uzaklaÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â