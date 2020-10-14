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Gündem
Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Otomobildeki balonların içinden uyuşturucu çıktı

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Otomobildeki balonların içinden uyuşturucu çıktı
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ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yol kontrolünde şüphelendikleri bir araçta, narkotik köpeği ile yaptıkları aramada renkli balonlar içinde 80 gram kubar ve toz esrar ele geçirdi.

Otomobildeki balonların içinden uyuşturucu çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün öğle saatlerinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin yol ve araç kontrolü sırasında 34 SD 3587 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü T.Y. ile yan koltukta oturan H.B.’nin kimlik sorgulamasında aranmadıkları belirlendi. Jandarma, T.Y.’nin Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinde, önceden 6 suçtan sanık olarak yargılandığını, uyuşturucu ticareti suçundan işlem gördüğünü belirledi.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı’ndan destek isteyen ekipler, narkotik dedektör köpeğin de gelmesiyle otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada, aracın arka koltuğunda beyaz poşet içerisinde bisküvi, cips ve yiyeceklerin arasında, renkli balon içerisine gizlenmiş 30 gram kubar esrar ve 50 gram sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y. ve H.B., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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