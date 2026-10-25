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Otomobildeki arıza zincirleme kazaya yol açtı

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#Zincirleme Kaza#Direksiyon Arızası#Erzurum
Otomobildeki arıza zincirleme kazaya yol açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 09:26

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, seyir halindeki otomobilin direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı, araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon mekanizmasının kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, aynı istikamette ve park halinde bulunan diğer iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki arıza zincirleme kazaya yol açtı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobildeki arıza zincirleme kazaya yol açtı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Otomobildeki arıza zincirleme kazaya yol açtı

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#Zincirleme Kaza#Direksiyon Arızası#Erzurum

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