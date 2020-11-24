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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Otomobildeki 5 bin uyuşturucu hapı 'Dino' buldu

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Otomobildeki 5 bin uyuşturucu hapı 'Dino' buldu
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İZMİR'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Dino' ile yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Dino' ile yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobildeki 5 bin uyuşturucu hapı Dino buldu

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