Otomobildeki 5 bin uyuşturucu hapı 'Dino' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Dino' ile yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.