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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Otomobilde, yağ bidonundaki esrarla yakalanan sürücüye gözaltı

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Otomobilde, yağ bidonundaki esrarla yakalanan sürücüye gözaltı

TUNCELİ'de, polisin yol kontrolünde, otomobilinde plastik yağ bidonunun içinde 557 gram esrar ele geçirilen sürücü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Ekipler, aramada, plastik yağ bidonunun içinde 557 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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