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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Adana’da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen ve hastaneye gittiklerini ileri süren zanlılar tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve arama yaptığı otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Bilal A. (29) emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Zanlılardan sürücü olan Bilal A. kolu kırık olan arkadaşı Serdar K.'yi (27) Kayseri’deki özel bir hastaneye götürdüğünü söyleyerek uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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