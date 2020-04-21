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Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar

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Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar
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MANİSA'nın Soma ilçesinde arama yapılan otomobilde, 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde ,plakası açıklanmayan otomobili takibe aldı. Kısa süreli takip sonunda otomobil, Bağlar Caddesi Köroğlu Sokak'ta durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki E.İ. ve U.Y., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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