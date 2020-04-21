Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Olay, öğleden sonra ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Şakir ve Kukak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Kukak, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahallede önlem alarak inceleme yapan jandarma ise kaçan saldırgan veya saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.