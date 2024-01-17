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Otomobilde sevgilisine silah doğrultup 'şaka yaptım' dedi! Yol ortasında kavga ettiler

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#İstanbul#Esenyurt#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 12:32

İstanbul Esenyurt'ta trafikte seyir halindeki araçta "silahla şakalaşma" sonrası sevgili olduğu belirtilen çift arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen ikili cadde ortasında kavga ederken olaya polis müdahale etti. Çift birbirinden şikayetçi olmadı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sevgili olduğu belirtilen çift, cip ile trafikte seyir halindeydi. İddiaya göre, sürücü yanındaki kadına silahı doğrulttu. "Şaka yaptığı" öne sürülen sürücü ile yanındaki kadın arasında bu nedenle tartışma çıktı. Sürücü otomobili durdurarak indi. Ardından kadının da inmesiyle birlikte ikili cadde ortasında birbirine hakaretler savurarak kavga etmeye başladı.

Otomobilde sevgilisine silah doğrultup şaka yaptım dedi Yol ortasında kavga ettiler

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının saldırmaya devam etmesi üzerine adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldi. İkilinin birbirinden şikayet olmayarak uzaklaştığı öğrenildi.

Otomobilde sevgilisine silah doğrultup şaka yaptım dedi Yol ortasında kavga ettiler

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O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobilde sevgilisine silah doğrultup şaka yaptım dedi Yol ortasında kavga ettiler

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#İstanbul#Esenyurt#Silah

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