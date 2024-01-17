Otomobilde sevgilisine silah doğrultup 'şaka yaptım' dedi! Yol ortasında kavga ettiler

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Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sevgili olduğu belirtilen çift, cip ile trafikte seyir halindeydi. İddiaya göre, sürücü yanındaki kadına silahı doğrulttu. "Şaka yaptığı" öne sürülen sürücü ile yanındaki kadın arasında bu nedenle tartışma çıktı. Sürücü otomobili durdurarak indi. Ardından kadının da inmesiyle birlikte ikili cadde ortasında birbirine hakaretler savurarak kavga etmeye başladı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının saldırmaya devam etmesi üzerine adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldi. İkilinin birbirinden şikayet olmayarak uzaklaştığı öğrenildi.

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O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.