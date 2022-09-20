Otomobilde saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baba ve oÄŸlunu acil serviste de vurmaya kalktÄ±! Ä°ÅŸte dehÅŸet anlarÄ±...

Haberin DevamÄ±

Olay, 13 EylÃ¼l'de KÄ±rÄ±khan ilÃ§esi, 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki KoÃ§in ile oÄŸlu Tahir Mert KoÃ§in, iddiaya gÃ¶re iÅŸ yerinden Ã§Ä±kÄ±p eve gitti. Baba ile oÄŸlu, otomobilden inmeye hazÄ±rlanÄ±rken akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na dair raporu bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len komÅŸusu T.A.'nÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rÄ±da Tahir Mert KoÃ§in saÄŸ bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. KoÃ§in, polise ihbarda bulunup yaralÄ± oÄŸlunu KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu kez yÃ¼rÃ¼yerek geldiÄŸi KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesi'ne tÃ¼fekle giren T.A., acil serviste odalarÄ± kontrol ettikten sonra baba ile oÄŸlunu buldu. T.A., tÃ¼feÄŸin tetiÄŸine bastÄ± ancak tutukluk yaptÄ±. Bu sÄ±rada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p mÃ¼hadele etti.

Polisler, T.A.'dan tÃ¼feÄŸini bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi. T.A. ise polisleri kendisini Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit etti. Polisler, mÃ¼dahale sonucu tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irip T.A.'yÄ± da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Olay, gÃ¼venlik kamerasÄ±na anbean yansÄ±rken hasta yakÄ±nlarÄ± ise panik yaÅŸadÄ±.

'NASIL RAPOR ALDIÄžINI BÄ°LEMÄ°YORUM'

OÄŸlunun tedavisinin ardÄ±ndan olayla ilgili suÃ§ duyurusunda bulunan Zeki KoÃ§in, "OÄŸlumla birlikte araÃ§tan inerken silahla saldÄ±rdÄ±. AraÃ§la olay yerinden kaÃ§arken 5-6 el ateÅŸ aÃ§tÄ±. AracÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, bu esnada canÄ±mÄ±zÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken oÄŸlum yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de yaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ± sandÄ±m, hiÃ§bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden polise haber verdim. Hastaneye gittik orada polisler varken iÃ§eri daldÄ±. Elinde otomatik tÃ¼fekle odalara bakÄ±p bizi buldu. OÄŸluma mÃ¼dahale edilirken herkese ateÅŸ aÃ§tÄ±, silah patlamadÄ±. Akli dengesi nasÄ±l yok, nasÄ±l rapor verildi bilemiyorum. Hala ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ haldeyim. Her ÅŸey gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de var. Psikolojimiz bozuldu. OÄŸlum okula gitmek istemiyor" dedi.

Haberin DevamÄ±

Â