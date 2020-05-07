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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Otomobilde Roma dönemine ait 70 sikke ele geçirildi

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Otomobilde Roma dönemine ait 70 sikke ele geçirildi
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ŞANLIURFA'da, şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan otomobilde Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenen, Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirdi. Sikkelere el koyan ekipler, otomobildeki 4 kişiyi gözaltına alıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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