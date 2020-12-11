Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)
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Otomobilde patlayıcı düzenekleriyle yakalandı
KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyündeki TEM gişelerinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı düzeneklerine el koyulurken, sürücü E.D. gözaltına alındı.
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