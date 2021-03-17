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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Otomobilde özel bölmede gizlemişler! Polis denetimlerde buldu

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Otomobilde özel bölmede gizlemişler! Polis denetimlerde buldu

İstanbul Şişli'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan aracın arka koltuk bölmesinde tablonun çıkarılma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Odessa Bulvarı üzerinde genel asayiş denetimleri esnasında şüphelenerek durdurulan bir aracın içerisinde arama yaptı. Aramalarda aracın arka koltuğunda bulunan bölmede havluya sarılı şekilde, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi.

Otomobilde özel bölmede gizlemişler Polis denetimlerde buldu
Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli S.A. ifadesinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç. hakkında da "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tablo ise incelenmek üzere Kültür Bakanlığı'na bağlı Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otomobilde özel bölmede gizlemişler Polis denetimlerde buldu

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