Polis merkezinin Ã¶nÃ¼nde kan donduran manzara Otomobilde eÅŸini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p karakola giderek teslim oldu... Cani kocanÄ±n ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Olay, dÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda SÃ¼leyman Ã‡elebi Mahallesi Ä°smail Kaya Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ã‡iftÃ§ilik yapan Bekir Durmaz, seyir halindeki 42 ADD 102 plakalÄ± otomobilde eÅŸi Elif Durmaz'Ä± arka koltukta oturan 11 yaÅŸÄ±ndaki zihinsel engelli oÄŸlunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. Bu sÄ±rada arkadaki aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasÄ±nÄ± verdi.

Polis bÃ¶lgede aracÄ± bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Bekir Durmaz, Ã–zalkent Polis Merkeziâ€™ne geldi. Polise, eÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k ekibi Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Otomobili kontrol eden polisler, saÄŸ Ã¶n koltukta Elif Durmazâ€™Ä± kanlar iÃ§erisinde bulundu. Bekir Durmaz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde boynundan ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden 20â€™ye yakÄ±n bÄ±Ã§ak darbesi alan ve Ã§ok kan kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Elif Durmazâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Elif Durmazâ€™Ä±n cenazesi, otopsi iÃ§in Konya Åžehir Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

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â€˜Ã‡OCUKLARA ALIÅžVERÄ°Åž YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N Ä°KNA ETTÄ°Mâ€™

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bekir Durmaz ilk ifadesinde eÅŸi Elif Durmaz ile bir sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ''Elif, Ã§ocuklarla birlikte kÄ±z kardeÅŸinin yanÄ±nda kalÄ±yordu. Ã‡ocuklara alÄ±ÅŸveriÅŸ yapalÄ±m diye ikna edip buluÅŸtuk. Beni aldatÄ±yordu ve bir hafta Ã¶ncede boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±m. Aldatma nedeniyle yeniden tartÄ±ÅŸtÄ±k. AldattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bÄ±Ã§akladÄ±m. Sonra da karakola gelip teslim oldum'' dedi.Â

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