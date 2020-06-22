MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobilde dehşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti!
GeriGündem Otomobilde dehşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan UÇAR/DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Otomobilde dehşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobilde dehşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti!
Abone Olgoogle-news

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde içki içtiği arkadaşı Lokman Sevindik'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu. K.Y., ağır yaralanan Sevindik'i otomobilden çıkararak, dere kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Sevindik'in cansız bedenini bulurken, K.Y. ile otomobildeki Y.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi.

İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde içki içen Lokman Sevindik, Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman Sevindik'in başına tabancayla bir el ateş etti.

Otomobilde dehşet Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Sevindik, araçtakiler tarafından Gerdekhisar köyü yolu üzerinde Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı. Olayın ardından araçtaki Y.Ö. yaşananları ihbarla polise bildirdi.

Otomobilde dehşet Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, beraberinde sağlık ekipleriyle geldiği bölgede Lokman Sevindik'in cansız bedenini buldu.

Otomobilde dehşet Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti

Olayla ilgili K.Y. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle