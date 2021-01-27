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Gündem
SİVAS,(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Otomobilde çıkan yangını polisler söndürdü

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Otomobilde çıkan yangını polisler söndürdü
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SİVAS'ta motor kısmından alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Otomobilde çıkan yangını polisler söndürdü
Olay, dün 4 Eylül Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler Amirliği binası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 ACF 389 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü yol kenarına park ederek araçtan indi. Motoru kontrol etmek için kapağı açan sürücü, alevleri gördü. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının söndürülme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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