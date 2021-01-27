Otomobilde çıkan yangını polisler söndürdü

Olay, dün 4 Eylül Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler Amirliği binası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 ACF 389 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü yol kenarına park ederek araçtan indi. Motoru kontrol etmek için kapağı açan sürücü, alevleri gördü. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının söndürülme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.