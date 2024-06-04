Otomobilde bırakılan çocuk öldü

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Mehmet Güner iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan’ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. Bir süre sonra geri dönen Güner, otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan’ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet Güner, oğlu Ali Furkan’ı otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.