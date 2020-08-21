Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine, Çanakkale-Balıkesir il sınırında kontrol noktasında operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan karar ile araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş kumaş torba içerisinde 674 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö (39), İ.Ş (34), İ.S.(28) ve N.A (33) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardınan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.