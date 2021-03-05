Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)
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Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 515 gram bonzai ile yakalanan M.İ. (35) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 515 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü M.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.