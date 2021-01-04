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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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KİLİS'te, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da A.S. adlı sürücünün otomobili Mücahitler Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan jandarma, sürücü A.S.'yi gözaltına aldı.

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