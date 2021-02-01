Otomobilde 4 ceset

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde dün dehşet verici bir gece yaşandı... Liseden arkadaş oldukları öğrenilen Neşet Dalgın (24), Ümit Zangal (20) ve akrabası Serkan Zangal (23), iddiaya göre cuma günü Kestelli Mahallesi’ndeki arkadaşları Muharrem Zengin’e (22) misafirliğe gitti. 4 genç dün akşam, beyaz renkli Şahin marka bir otomobile binerek, saat 17.00 sıralarında Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisindeki bir tarlaya gitti. Bir süre sonra arabadan silah sesleri duyan, köylüler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olay yerine gelen jandarma, otomobilde bulunan 3 gencin av tüfeğiyle başlarından vurulduğunu, diğerinin vücudunda ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığını ancak boynun kırıldığını tespit etti. Sağlık ekibinin kontrollerinde Neşet Dalgın, Ümit Zangal, Serkan Zangal ve Muharrem Zengin’in öldüğü belirlendi. Tüfeğin ise Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen gençlerin yakınları ise sinir krizi geçirirken, jandarma hayatlarını kaybedenlerin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.