Otomobil zeytinliğe uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı

Otomobil zeytinliğe uçtu: 2si çocuk 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 06:51

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe uçtuğu kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, gece yarısı Yenişehir Çevre Yolu Eski Hastane mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine seyreden 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.'nın (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu.

Kazada sürücü M.A. yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., M.A. ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen R.A. ve A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

